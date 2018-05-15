Ezanı güzel okuma kursu tamamlandı

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan İlçe Müftülüğünce başlatılan ezanı güzel okuma kursuna katılan din görevlilerine sertifikaları verildi.



Boğazlıyan İlçe Müftülüğünce halkın dini hayatına rehberlik eden cami görevlilerinin musiki kabiliyetlerini geliştirerek ezan, kamet ve sala okuyuşlarını daha iyi bir seviyeye getirmek ve daha nitelikli hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla başlattığı, "Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu" tamamlandı.



Kursu başarıyla bitiren din görevlilerine Çarşı Camisi'nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Güler, cami hizmetlerini yürüten personelin ezanı güzel okuma becerilerinin gelişmesi amacıyla kurs açtıklarını söyledi.

Kursa 14 din görevlisinin katıldığını belirten Güler, "Din görevlileri kursta ses eğitimi, nefes kullanımı ve farklı makamlarda ezan okuma eğitimi aldı." dedi.



