Eyüpsultan'daki okullara 10 bin spor malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, "Her yerde spor, herkese spor" sloganıyla düzenlediği "Gelin spor yapalım, tek galibi spor olsun" adlı törende, ilçedeki 68 okula 10 bin spor malzemesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, malzemelerin dağıtımı için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) tören düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, törende yaptığı konuşmada, bu uygulamayı göreve geldiklerinden beri yaptıklarını ve ilkinde yaklaşık 4 bin spor malzemesi dağıttıklarını anlattı.

İlçedeki 7 okul hariç 68 okula 10 bin parça civarında değişik spor malzemeleri verdiklerini aktaran Aydın, "Arkadaşlarımız okullara giderek hangi malzemeye ne miktarda ihtiyaç olduğunu öğrendi. Bu çalışmamız 4 yıldan beri devam ediyor ve devam edecek. Bu çalışmamızın sonuçlarını da görüyoruz, çok güzel başarılar geliyor. Spor, başarıların yanında gençlere, çocuklara arkadaşlık, dostluk ve sosyalleşme anlamında da katkı sağlıyor. Eyüpsultan'ımız büyük bir spor hamlesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Spor malzemelerinden istifade edecek olan öğrencilerden sportif çalışmalar ve başarılar beklediğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki eğitim öğretim sezon açılışında da benzer bir malzeme dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Bütün bunları, Eyüpsultan'da okuyan öğrencilerimiz, spor eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz için yapıyoruz. İnşallah malzemeler bizden, başarı sizden çocuklar. Zaten Eyüpsultan'da spor alanında birçok branşta başarılar gelmeye başladı. Devam da edecek. Sizlere güveniyorum, sizleri çok seviyorum."

Konuşmasının ardından Aydın, tek tek sahneye davet edilen okul takımlarına masa tenisi topu ve raketi, voleybol topu, futbol topu, hentbol topu, basketbol topu, antrenman yelekleri, tenis topu, minder, forma, şort ve çorap gibi spor malzemelerini verdi, öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.