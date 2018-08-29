Eyüpsultan'da ulaşımda yeni dönem

İSTANBUL (AA) - ​Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçenin ulaşım açısından İstanbul'un en rahat ve en iyi yerlerinden biri haline geleceğini belirterek, "Gayrettepe-Bağcılar metrosunun önemli bir kısmı ilçemizden geçiyor. Şu an yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliniyor. Büyükşehir belediyemiz bu yıl sonu itibarıyla inşallah hizmete açmayı düşünüyor ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine yolcularımız, metroyla çok rahat gidebilecek." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla çağ atlarken raylı sistem yatırımları sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gayrettepe-Bağcılar metrosunun önemli bir kısmının ilçeden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliniyor. Büyükşehir belediyemiz bu yıl sonu itibarıyla inşallah hizmete açmayı düşünüyor ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine yolcularımız metroyla çok rahat gidebilecek. Bu yatırımlardan biri Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı. Bu hat Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olacak. Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpınar'ın da aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak. Alibeyköy istasyonunda Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı, Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacak."

- Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan önemli bir yatırım da Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy (Haliç) tramvay hattı. Hat tamamlandığında 10,10 kilometre uzunluğuna sahip olacak. Tramvaylara hat boyunca iki ray arası gömülü olan sistemden güvenli bir şekilde enerji verilecek. Böylece güzergah boyunca görüntü kirliliğinin önüne geçilecek. Vagonların içi ve dışı, yönetim merkezinden kameralarla gözetlenecek. Yolcularla makinist arasında aktif iletişim sağlanacak.

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı vatandaşlara Eminönü'nden Alibeyköy Otogarı'na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak. Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy metro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy (Haliç) tramvay hattı ayrıca Eminönü İstasyonu'nda, Kabataş- Eminönü-Zeytinburnu - Bağcılar tramvay hattı ve Şehir Hatları Vapur İskeleleri, Küçükpazar İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı metro hattı, Ayvansaray İstasyonu'nda Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, Feshane İstasyonu'nda yapımı planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, Alibeyköy Metro İstasyonu'nda Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Alibeyköy Otogarı İstasyonu'nda ise Seyrantepe-Kağıthane-Alibeyköy metro hattı ile entegre olacak.

-Yeni Havalimanı metrosu Eyüpsultan'dan Geçiyor

İstanbul'un en büyük ulaşım projelerinden olan ve proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon 600 bin Türk lirası olarak belirlenen Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçecek. Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak hattın ilk etabı 2018 yılında, ikinci etabı ise 2021 yılında tamamlanacak.

Hattın uzunluğu, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde yaklaşık 33 kilometre olacak. Bu metro hattı ile kent merkezine ulaşım 30 dakika olacak.

- Kemerburgaz, Göktürk Ve İhsaniye'de durak olacak

Metro hattında, aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye'nin de bulunduğu toplam 13 istasyon yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018'de, 6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018 ile 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

Hat tamamlandığında ise Yenikapı- Hacıosman Metrosu ile Gayrettepe'de, hızlı tren ile havalimanında, Sultangazi-Arnavutköy hattı ile Arnavutköy'de, Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir'de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy metrosu ile Olimpiyatköy'de, Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyatköy tramvayı ile Olimpiyatköy'de, Kirazlı-Halkalı metrosu ve Marmaray Projesi ile Halkalı'da entegre olunacak.

- Silahtarağa Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Bu arada, Alibeyköy trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan Silahtarağa Tüneli çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonunda tamamlanması planlanan 200 metre uzunluğundaki tünel, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltacak, bu sayede sürücülere büyük kolaylık sağlanacak.