Eyüpsultan'da 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli, daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor.

Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. İlk olarak İslambey Mahallesi'ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı.

Eyüpsultan'da şu anda Arif Paşa Parkı'nda 2, Bir Nefes Parkı'nda 2, Düğmeciler Parkı'nda 1, Emniyettepe Parkı'nda 2, Hz. Halit Parkı'nda 3, Özgecan Aslan Parkı'nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı'nda 1, Yağlıdere Parkı'nda 2, Güzeltepe Parkı'nda 2 olmak üzere toplam 9 parka 17 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu talepler ve parkın altyapısının uygunluk durumuna göre devam ediyor.

Yakın zamanda Akşemsettin Parkı ile Erdemliler Parkı’na da kameralar yerleştirilerek sayı artırılmaya devam edecek.

- 24 saat canlı yayın

Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor. Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.

Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından da canlı olarak yayınlan görüntüler sayesinde vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden rahatlıkla izleyebiliyorlar. Ayrıca olası bir durumda emniyet görevlilerine iletilmek üzere görüntüler 3 haftalık olarak kayıt altına alınıyor.