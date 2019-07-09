Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi her mahalleye özel farklı ihtiyaçların tespiti ve çözümüne yönelik yaptığı "Fiziki Tarama Çalışmaları"nı Güzeltepe Mahallesi'nde tamamladı.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları mahalle mahalle çalışılarak devam ediyor. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen tarama çalışmaları son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde tamamlandı.
Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ekipler not alarak bilgileri müdürlüklere ilettiklerini açıkladı. Sürdürülen tarama çalışmaları, ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edeceği açıklandı.