Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor okulları açıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okulları şenlikle başladı.
Eyüpsultan Yaz Spor Okulları’nın, Alibeyköy Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen açılış etkinliğine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra Eyüpsultan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selahattin Temiz, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, büyük ilgi gören yaz spor okullarında öğrenci mevcudunu her yıl yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:
Köken, gelecek yıl yaz spor okullarının süresini uzatacaklarını ve talepleri de değerlendirerek eğitim verilen branş sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Köken ve beraberindekiler spor kompleksini gezip çocuklarla tenis ve voleybol oynadı, ok attı.