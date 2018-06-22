Eyüpsultan Belediyesi'nden Haraçina'ya destek

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Makedonya'nın Haraçina Belediyesine eğitim ve sosyal alanda destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haraçina Belediyesi'ne Türk Kızılayı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle 2 tır dolusu eğitim ve sosyal destek malzemesi gönderildi.

Malzemeleri taşıyan tırlar, Alibeyköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene, Belediye Başkan Remzi Aydın, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Eyüpsultan'da bulunan Balkan derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın, ramazanda Makedonya'ya gittiklerinde Haraçina Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Haraçina Belediyesi tamamen Müslüman Arnavut kardeşlerimizin yaşadığı, nüfusu 20 bin civarında olan Üsküp'ün bir banliyo beldesi. Maalesef insanların ötelendiği, altyapısı olmayan, çok zor şartlarda yaşam sürülen bir yer. Son gidişimizde Belediye Başkanımızla görüştüğümüzde çok acil ihtiyaçlarının olduğunu gördük ve onları yerine getirdik. Çocuklar okumak istiyorlar, defterleri yok, kitapları yok, sıraları yok. Beldenin okullarında adeta dört duvarın dışında hiçbir şey yok. 'Bunları halletmemiz lazım' dedik ve Türkiye'ye döndüğümüzde ilgili yerlerle irtibata geçtik. Bu beldedeki ilköğretim çağındaki çocuklarımızın okullardaki tüm donanımlarını sağlayacak malzemeleri tedarik ettik. Bize cenaze konusunda bir önemli eksikliğin bulunduğunu, cenazelerini taşımak için araçlarının bulunmadığını söylediler. Türkiye Belediyeler Birliği'nden bir de cenaze aracı tedarik ettik. Bu kardeşlik köprülerimizin, gönül köprülerimizin ufak bir tezahürü. İnşallah bu süreç devam edecek. Bu çalışmalar sizlerin destekleri, dualarıyla olacak."