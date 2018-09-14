Eyüpsultan Belediyesinden Gıda Bankası'na ziyaret

SİVAS (AA) - İstanbul Eyüpsultan Belediyesi yetkilileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'nda incelemelerde bulundu.

Sivas’ta Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası, İstanbul Eyüpsultan Belediyesine örnek oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Ar-Ge Yöneticisi Hasan Güllük ve beraberindeki teknik ekip, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek, derneğin faaliyetleri ve Gıda Bankası'nın işleyişiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Güllük, yaptığı açıklamada, birçok il gezdiklerini ancak şimdiye kadar Sivas’taki gibi her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlanıp uygulanmış bir yardım sistemi ile karşılaşmadıklarını söyledi.



Güllük, Gıda Bankası'nın çalışma sistemi ile ilgili ayrıntıları öğrendikten sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile bunları değerlendireceklerini belirterek, "Gıda Bankası bir marketten farksız. Bu sistemin kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile bağışları ile ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür ederiz." dedi.

Ziyarette Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy ve Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal da hazır bulundu.

