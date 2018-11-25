EYT Derneği Genişletilmiş İstişare Toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genişletilmiş İstişare Toplantısı düzenlendi.

İstanbul, Bursa, Kütahya, Ankara, Bilecik gibi illerden kente gelen dernek yönetici ve üyelerinin katılımıyla Alaattin Park'taki bir kafede gerçekleştirilen toplantıda konuşan dernek başkanı Gönül Boran Özüpak, yaşa takılanların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Özüpak, 1999 yılında devlet tarafından verilen sözlerin bugün tutulması gerektiğini savunarak, "Bizler planlarımızı yapıp, emeklilik hayali kurarken, bugün 2 yıl ila 10 yıl gibi uzun bir yolu daha beklememiz isteniyor. Haklarımızı sizlerin de sayesinde resmi makamlarda savunmaya devam edeceğiz." dedi.