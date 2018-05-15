Eymir’de ev yangını

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde gece meydana gelen yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Eymir beldesi Karşıyaka Mahallesi’nde Halil Katrancı’ya (70) ait evde, gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında, evin çatısı ve içindeki eşyalar tamamen yanarken içeride mahsur kalan Katrancı ve eşi Melek Katrancı (68) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Eymir ve Sorgun belediyeleri itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İtfaiye görevlileri, evin çatısı ile evde bulunan tüm eşyaların yandığını ve 40 bin liraya yakın bir maddi hasar meydana geldiğini belirtti.