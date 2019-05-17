Eylül Yağlıkara cinayeti davasının görülmesine başlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin aynı mahalleden Uğur ve annesi Huriye Koçyiğit'in yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Uğur ve Huriye Koçyiğit ile Yağlıkara'nın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Salondaki izleyiciler, yoğun güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirilen sanıklara tepki gösterdi.

İddianamenin özetlenmesinin ardından duruşmaya sanıkların kimlik tespitiyle devam edildi.

Polatlı'da 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi, bir hafta sonra, en son görüldüğü Uzunbeyli Mahallesi'ne birkaç kilometre uzaktaki "Düzağıl" mevkisinde elektrik direğinin dibinde gömülü halde kadavra köpeklerince bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumunca yapılan inecelemede, cesette cinsel saldırı izlerine rastlanmış, cesedin gömüldüğü yerde bulunan sigara izmaritinde sanık Uğur Koçyiğit'in DNA profili elde edilmişti.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklardan Uğur Koçyiğit hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da en az 22 yıl hapis cezası istenmişti.

Sanık Huriye Koçyiğit hakkında da "cinayet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 27 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.