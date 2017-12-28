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Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon

- Yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığı değerlendirilen PKK/KCK'lı terörist, Kırıkkale'de sahte kimlikle yakalandı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:14
Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon
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KIRIKKALE (AA) - Yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığı değerlendirilen, PKK/KCK üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan terörist, Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Afyon Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin, Batman'dan İstanbul'a trenle yolculuk yaptığı istihbaratına ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Treni Irmak İstasyonu'nda durduran Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, S.D'yi gözaltına aldı.

Kuzeni H.K'ye ait sahte kimlik taşıdığı belirlenen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.D'nin, yılbaşında İstanbul'da eylem yapmayı planladığının değerlendirildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KırıkkalePKK/KCKYılbaşı
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