EVTEKS 150 bin ziyaretçi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nda (EVTEKS) 800'e yakın firmanın 2 bin markası sergilenirken, fuarı yerli ve yabancı 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, ev tekstili sektörünün tüm yeniliklerinin sergilendiği ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan EVTEKS, CNR EXPO Yeşilköy'de 24'üncü kez kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde organize edilen fuar, 28 Nisan’a kadar açık kalacak.

Fuarın açılışı CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz’ün katılımı ile yapıldı.





- "Yeni pazarlara açılın, desteği alın"





Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, açılışta yaptığı konuşmada, ev tekstili pazarının dünyada 66 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye’nin geçen yıl 2,6 milyar dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirdiğini, bu yılki hedefin ise 3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ev tekstili sektöründe Türkiye'nin dünyada üçüncü sırada olduğunu aktaran Metin, "Ancak daha da iyi konuma gelebilecek performansa sahibiz. Çünkü tasarım ve inovasyon açısından kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bakanlık olarak da ihracatı artırma, tasarım ve inovasyon konusunda büyük desteklerimiz var. Bir baba bile oğluna bu destekleri vermez. Bu yüzden 3 milyar dolar ihracatı katlayacak imkan ve potansiyeliniz var. Bu desteklerden yararlanın." ifadelerini kullandı.

Fatih Metin, sektörün sadece Avrupa Birliği ve ABD pazarına yönelmemesi gerektiğini dile getirerek, yeni pazarlara açılmak için de destekler verdiklerini kaydetti.





- "Ev tekstilinin adresi bu fuar olacak"





CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel ise 24 yıldır düzenlenen EVTEKS Fuarı’nın ilk açıldığında 600 metrekarelik bir alanda yapıldığını, bugün ise 160 bin metrekarelik alana ulaştığını söyledi.

Fuarı geçen yıl 40 bini yabancı olmak üzere 130 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Şenel, "Bu sene fuara yerli ve yabancı 150 bin sektör profesyonelinin katılımını bekliyoruz. Almanya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan olmak üzere 120 farklı ülkeden ziyaretçilerin katılacağı fuarda 800’e yakın firmanın 2 bin markası yer alıyor. Bu sene de Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile 48 ülkeden, yaklaşık 300 kişilik alım heyeti, katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak." yorumunu yaptı.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın da EVTEKS Fuarı’nın Türkiye ev tekstilinin dünyaya açılan kapısı olduğunu, tasarım ve kültürel anlamda oldukça önem taşıdığını söyledi.

Aydın, “2019’da dünya ev tekstili bizlerin üretip ve tasarladığı ürünlerle ilerleyecek. Bunun adresi de EVTEKS olacak. 2019 tasarımlarımız ilk defa bu fuarda ziyaretçilerle buluşacak." diye konuştu.



