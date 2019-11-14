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Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar

Dünyanın En Çok Fotoğraf Çekilen Yerlerinden Bir Tanesi Olan Ürgüp-üç Güzeller Mevkiinde Evlilik Teklifi Yapan Bir Kişi Burada Bulunan Ahşap Yürüme Yolunu Yaktı.

Genel 14.11.2019, 09:48 14.11.2019, 09:54
Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar
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Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.

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