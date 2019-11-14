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Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar
Dünyanın En Çok Fotoğraf Çekilen Yerlerinden Bir Tanesi Olan Ürgüp-üç Güzeller Mevkiinde Evlilik Teklifi Yapan Bir Kişi Burada Bulunan Ahşap Yürüme Yolunu Yaktı.
Genel 14.11.2019, 09:48 14.11.2019, 09:54
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor.
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