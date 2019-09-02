Evlilik Öncesi Danışmanlık

Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir.Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur.

Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Eşler için huzur, paylaşım çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin son derece önemli olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir.

Evlenme, eşler arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya da imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. Nesli çoğaltır ve korur. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlıklı temellere oturur ise o aileden meydana gelen toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olur.

Sağlıklı ailelerde üyeler, aile iletişiminden memnundur; çatışma azdır, gelişimsel değişikliklere kolay ve başarılı bir biçimde uyum sağlar, stresli olaylarla baş edebilirler. Bu ailelere “sağlıklı aile”, “iyi işlevsel aile” veya “optimal aile” denilir. Ancak ailelerin hiçbir zaman sorunla karşılaşmayacağını söylemek doğru olmaz. Bu aileler bir kriz karşısında çabucak kendilerini toparlayabilirler. Aile sisteminde çok az problem olur ve bütün normal şartlarda fonksiyonlarını yerine getirirler.

Sağlıklı Ailenin Özellikleri Şunlardır:

• Sağlıklı aile üyeleri birbirleriyle açık, tamamlayıcı, uygun iletişim kurarlar,

• Aile üyeleri birbirine güvenir, dürüst ve içten yaklaşır,

• Ailedeki haklar, görevler bütün aile üyelerinin kabul edeceği biçimde dağıtılır,

• Aile üyeleri kendilerine saygılıdır ve olumlu benlik algıları vardır.

Evlilik Kararı Vermiş Çiftler:

• Karşılıklı saygı ve sevgi duymalı

• Arkadaş olabilmeli

• Birbirlerine bağlı olmalı ve güven duymalı

• Sadık olmalı

• Doğacak çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahip olmalı

• Çatışma çözmeyi başarma ya da geliştirme becerisine sahip olmalı

• Geleceğe dair ortak ideallere sahip olmalı

• Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklemeli

• Dini – politik görüşlerinde ortaklık olmalı veya farklılık durumunda birbirlerinin görüşlerine saygı göstermeli

• Birbirlerine duygusal ve fiziksel şiddet uygulamamalı

Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı ile; evlilik öncesinde kadın ve erkeklere üreme sağlığı konularında gerekli düzeyde bilgi, tutum, davranış kazandırmak üzere;

• Sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, gebeliği önleyici yöntemler, bulaşıcı hastalıklar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları- hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,

• Kişilerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi,

• Gebelik isteği ile başvuran çiftlere de gebelik öncesi danışmanlık verilmesi,

• Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi açısından, risk oluşturabilecek durumların gebelik öncesinde tespit edilmesi ve erken önlem alınmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Kapsamında;

• Güvenli Annelik

• Gebelik Öncesi Danışmanlık ve Gebelik

• Gebelikte Danışmanlık

• Doğum Öncesi (Gebelik Döneminde) Bakım

• Normal Doğum ve Sezaryen

• Postpartum (Doğum Sonu Dönemde) Bakım

• Gebeliği Önleyici Yöntemler

• Kalıtsal Kan Hastalıkları(Hemoglobinopati)

• Kan Uyuşmazlığı

• Akraba Evliliği

• Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Konularında Aile Hekimliği Birimlerinde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

“Sağlıklı Bireyler Dünyaya Getirmek İçin Sağlıklı Bir Yaşam”