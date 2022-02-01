Evlilik Hakkında Her şey 17. Yeni Bölüm Bugün Var mı? Fox Tv 1 Şubat 2022 Yayın Akışı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜM ÖZETİ

Bora ve Sergen’in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül’ün ani gelişi Azra’yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra’nın Yıldırım’a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra’nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz’e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu’nda Bora’nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem’i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren’in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan’la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir. Erman’ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher’dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM ÖZETİ

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora’nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır’ın Ece’yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra’nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra’nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra’dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece’nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk’un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural’ın gitmesi ve Faruk’un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk’un ölmeden önce, Deniz’in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan’ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman’ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Azra, Sergen’i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen’in oyunun bozmaya kararlıdır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 14. BÖLÜM ÖZETİ

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra’yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır’a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina’yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen’i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş’i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan’ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk’un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş’in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…

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08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARA SICANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM

00.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

03.00 KAMERA ARKASI

03.45 EN HAMARAT BENİM

06.00 KADIN ALT YAZILI

HİKAYE

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

Evlilik Hakkında Her Şey FOX'ta!

KÜNYE

YAPIM: MF YAPIM

YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU

YÖNETMEN: YUSUF PİRHASAN & VOLKAN KESKİN

SENARYO: SEDA ÇALIŞIR KARAOĞLU & TOPRAK KARAOĞLU & AYŞE CANAN ERTUĞ & HALİL ERSAN

MÜZİK: SERTAÇ ÖZGÜMÜŞ