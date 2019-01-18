Evlerine hırsız girdiğini zanlılar yakalanınca öğrendiler

- Ankara'nın Çankaya ilçesinden hırsızlık yaptıkları evden taksi çağırarak ayrılan zanlılar, rutin polis uygulamasında yakalandı - Evinden hırsızlık yapılan aileye ulaşan polisler, ziynet eşyalarının çalındığını ancak zanlıların yakalandığını bildirdi