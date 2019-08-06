Evlerinden getirdikleri sütlerle hayvanları beslediler

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da öğrenciler, evlerinden getirdikleri süt ve yiyeceklerle barınakta kalan hayvanları besledi.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 5. ve 6. sınıftaki öğrencilerden oluşan 30 kişilik grup, hayvan barınağını ziyaret etti.

Çankırı Belediyesi teknik personeli tarafından, geziye katılan öğrencilere barınaktaki hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Veteriner hekim ve görevliler eşliğinde hayvanları seven minikler, gezinin sonunda evlerinden getirdikleri süt ve yiyecekleri beslenme ünitelerine dökerek, hayvanları besledi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin önemli olduğunu söyledi.

Hayvan sevgisinin çocuk yaşta verilmesinin önemine vurgu yapan Esen, "Bizler de belediye olarak bunu başarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda minik öğrencilerimizi Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağındaki hayvanlarımızla buluşturduk. Eğlenceli dakikalar geçiren minikler hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldular." dedi.

Esen, benzer çalışamların artarak devam edeceğini kaydetti.