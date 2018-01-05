banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı

- Çankırı'da, binalardan ayakkabı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı - Zanlıların evinde yapılan aramada, çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu

05 Ocak 2018 Cuma 18:05
Evlerinden 24 çift çalıntı ayakkabı çıktı
banner230

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da binalardan ayakkabı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kardelen Sokak civarındaki binalardan ayakkabı hırsızlığı yaşanması üzerine polis, soruşturma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin B.İ. ve Ç.T. olduğu tespit edildi.

Devriye sırasında polis ekiplerini gören B.İ. ve Ç.T, Küçük Sanayi Sitesi'ne kaçtı. Şüphelilerden Ç.T, ekiplerce yakalandı, B.İ'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çeşitli zamanlarda çalındığı belirlenen 24 çift ayakkabı bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı HırsızlığıçankırıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim