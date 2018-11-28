Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evlerinde 1 kilo 426 gram esrar bulunan 2 kardeş tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bor ilçesinde M.O. ve K.O. kardeşlerin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği de kullanılarak evde yapılan aramada, 1 kilo 426 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.