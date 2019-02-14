Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler

KAYSERİ (AA) - Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 25 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çiftler 'evet' diyerek yeni birer hayata adım attı.

Başkan Çolakbayrakdar, genç çiftlere içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye etti.

Evliliğe adım atan çiftlerin bu özel günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak 25 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak yuvalar kurulmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz. Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun."