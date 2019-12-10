Evladına kavuştu oturma eylemi yapan annelere koştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 99'uncu gününde devam ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden 8 Ekim'de 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan Hatice Ceylan, sevincini Diyarbakır anneleri ile paylaşmak için HDP il binası önünde gitti. Zılgıtlarla karşılanan anne Ceylan, oturma eylemi yapan annelerle kucaklaştı, onlara moral vermeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ceylan ve evlat nöbetini sürdüren anneler gözyaşı döktü.

Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın"

Ceylan yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek ancak hala oğlunu göremediğini söyledi.

"Buradaki aileler oturmaya devam etsinler, kalkmasınlar. Anneler ve babalar korkmasın hepsi gelsinler buraya. Bütün anne ve babalar buraya toplasın çocukları için. Hiçbir şey insanın çocuğu kadar kıymetli değildir." diyen Ceylan, alkışlarla karşılandığını, bunun güzel bir duygu olduğunu belirtti. Ceylan, şöyle konuştu:

"Allah herkese yaşatsın inşallah. Cumhurbaşkanımız aradı bizi canlı konuştuk. 'Oğlunuz geldi, sabaha delikanlınız yanınızda olacak.' dedi. Anneler ümitsizliğe düşmesinler. Burada olan veya olmayan, korkup da gelmeyen anne ve babalar gelsinler çünkü çocuklarımız HDP aracılığıyla götürüldü, hepsi öyle. Hepsi de 13-14 yaşlarında. Ne ideolojileri var, hiçbir şeyleri yok o çocukların. O küçük çocukların ne düşüncesi ne fikirleri olacak ki? Çocuklarımız okullardan kandırılıp götürülüyor çünkü o yaşlar kandırılma yaşı. Bu ikinci oldu, inşallah devamı halka halka gelecek. Çocuklarımız inşallah kurtulacak. Allah yol açınca polisimizin, devletimizin de yardımıyla çocuklarımız kurtulacak. Oğlum Kobani'deydi. Son bir ayda 5-6 defa telefonla görüştük. Kaçmayı istiyordu. Bana, 'Anne üzülme geleceğim, korkmayın.' diyordu. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın. Buradaki arkadaşlarımı unutmadım, unutmayacağım."

Ceylan müjdeli haberi aldığında çok heyecanlandığını, neredeyse telefonun elinden düşeceğini dile getirerek "Elim ayağım titriyordu, hatta konuşamadım, oğlum 'Geldim' deyince. Allah bu duyguyu hepsine yaşatsın." dedi.

Muhabir: Ahmet Kaplan,Mehmet Sıddık Kaya