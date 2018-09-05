Evinin her köşesine uyuşturucu ve silah saklamış

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, arama yapılan bir evin her odasına gizlenmiş çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Kent merkezinde M.A'ya ait eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, arama sırasında evin her köşesinde uyuşturucu ve silah buldu.

Evin duvarlarında soba borusu takılan boşluklarda, avizelerin aralarında, metal süs kutuları ve farklı odalardaki porselen bardakların içinde, kanepeler ve yer döşemelerinin aralarında, halıların altında 10 uyuşturucu fişek ile 77 gram esrar, farklı odalardaki gizli bölmelerde de ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, değişik çaplarda 100 tabanca mermisi ve 5 tüfek mermisi ele geçirildi.

Müstakil evin bahçesinde de ekilmiş halde Hint keneviri bitkisi, traktörün römork kısmında paketleme için bekletilen kurutulmuş esrar maddesi bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A'nın, herhangi bir operasyona karşı evin farklı alanlarına uyuşturucu ve silah sakladığı, müstakil bahçeli ikametinde kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettiği esrar maddelerini fişekler halinde uyuşturucu madde bağımlılarına sattığı belirlendi.