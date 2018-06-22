Evini arsasını ve tarlasını TSK'ya bağışladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 61 yaşındaki bir kadın, yaşadığı evini, arsasını ve tarlasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Karbasan köyünde yalnız yaşayan Fatma Özçelik, yaşadığı tek katlı evini, 132 metrekare arsasını ve 2 bin 135 metrekare olan tarlasını, ölümünden sonra olmak şartıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına devretti.

Özçelik'i makamında kabul eden Kaymakam Tuncay Karataş, Özçelik'in örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına teşekkür eden Karataş, "Fatma hanım, mal varlığını satıp harcamak yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlamıştır. Bu güzel davranışından dolayı Allah ondan razı olsun. Yaptığı bağış son derece anlamlı bir bağıştır." dedi.

Özçelik de hiç çocuğu olmadığını, devlete minnet borcunu ödemek için böyle bir bağış yaptığını dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun bana yıllardan beri yardımda bulunuyor. Yalnız biri olduğum için devlete olan minnet borcunu ödemek adına vefatımdan sonra evimi ve tarlamı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladım. Allah devletimize zeval vermesin, helal hoş olsun." diye konuştu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilciliği görevlisi Bora Durukan, Özçelik'e altın madalya ve plaket takdim etti.

Muhabir: Ali Eroğlu