Evinde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldiken Mahallesi'nde müstakil bir ikamette uyuşturucu madde...