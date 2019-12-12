Son Dakika
Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evin odasına kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği...
Genel 12.12.2019, 18:26
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evin odasına kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 2 zanlının, odaya Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz Hint keneviri yetiştirmek" suçlarından tutuklandı.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50