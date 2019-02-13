"Evim Türkiye"de Sur Yapı Projeleri’ne ziyaretçi akını

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, 08 – 10 Şubat'ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Fuarı’nda İstanbul ve Antalya’da tanıttığı 15 projesiyle ilgi odağı oldu.

Sur Yapı açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle düzenlenen fuarda stant alanında yaklaşık bin kişiyi ağırlayan Sur Yapı, 250 milyon liralık satış görüşmesi yaparak 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonu yaptı.

Fuarın hemen ardından Köln City AVM’de 9 Mart tarihine kadar projelerini tanıtmaya devam edecek olan Sur Yapı, kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını Köln’deki satış noktasıyla Avrupalı Türklerle buluşturmaya devam edecek. 3 günde 6 bini aşan ziyaretçi sayısıyla 400 milyon liralık satış bağlantısı kuruldu.

Sur Yapı, Evim Türkiye Fuarı’na İstanbul’dan Avrupa yakasındaki Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Mirage Dükkan projeleri, Anadolu yakasındaki Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projeleri katıldı.

Antalya’da, yatırım değeri 8 milyar TL olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer aldı. Ayrıca Tempo City, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri’nin de maketleri, fuardaki Sur Yapı standında sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, fuarda toplam 15 proje tanıttıklarını belirtti.

Antalya projesi, Kağıthane Tempo City ve Bahçekent’teki Semt projeleriyle de maketleriyle katıldıklarını bildiren Elmas, standta yaklaşık bin kişiyi ağırladıklarını, 250 milyon liralık satış görüşmesi yaptıklarını ve 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonladıklarını aktardı.

1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir olan Antalya Projesinin Avrupalı Türkler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Elmas, çok sayıda satış görüşmesi yaptıklarını ayrıca İstanbul’daki projeler için de yoğun ilgi ve taleple karşılaştıklarını vurguladı.





-" Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü oldu"





Elmas, Evim Türkiye Fuarı'nın Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü olduğunu belirtti.

Yabancı satışlarının ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarının ilgisinin arttığı bir dönemde çok doğru bir adım olduğunu aktaran Elmas, "Bu fuarların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz işlerin sürekli yapılmasıyla daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de yurt dışında konut satışının döviz kazandırıcı hizmet olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhracatçılarımızın aldığı fuar ve tanıtım desteğini sektörümüz de almalı dış satım için. Bu başarılı fuarların devamlılığında devletimizin desteği önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.







