Evi yanan kişiye belediye desteği

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde evi yanan kişinin mağduriyetini ilçe belediyesi giderdi.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Şan'ın evi bir süre önce çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın talimatıyla, yanan evin olduğu arsada Şan için yeni bir ev inşa edilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evi yandığı için mağdur olan Mehmet amcaya belediye olarak sahip çıktık. Daha fazla mağduriyet yaşamaması için evinin yandığı alana yeni bir ev inşa ettik. Amcamıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



