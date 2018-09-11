Evi ve samanlığı yanan çiftçilere

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, evi ve samanlığı yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ve Çetindağ, Kabasakal ve Koyuncu köylerinde evi ve samanlığı yanan çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçilerden yangınla ilgili bilgi alan Yıldız, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkarıldı ve 2006 yılı Haziran ayında da sanıyorum ilk sigorta poliçesi kesildi. Yaklaşık 12 yıl süre geçti ve büyük bir mesafe kat edildi. Sigortayı her yıl düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Yetiştiricilerimizin bu gibi durumlarda mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortasını yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Müdürlük olarak çiftçiler için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını aktaran Yıldız, "Bu zor gününde çiftçilerimizin yanında olmak bizim görevimiz. Hep birlikte çiftçilerimizin yarasını saracağız. Özellikle yaz mevsiminde havaların sıcak olduğu zamanlarda, saman gibi kolay tutuşabilen maddelerin olduğu yerlerde çiftçilerimizin çok dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekir." açıklamasında bulundu.

Çetindağ da yangında evleri ve samanlıkları zarar gören çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.