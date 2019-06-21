Evi selden zarar gören vatandaşa yardım eli

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), evi selden zarar gören vatandaşa yardımda bulundu.

İlçede hafta başında sağanağın ardından oluşan sel, Bahçeli Mahallesi'nde müstakil bir evde ikamet eden Erkan Ayık'ın evinde de hasara neden oldu ve birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Evi zarar gören vatandaşa vakfın toplantısında yardım yapılması kararının ardından Ayık'a evin tadilatı için 3 bin lira para yardımı yapıldı.

Kaymakam Zikri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden sonra yapılan incelemede hasar gören vatandaşa devletin sıcak elini uzattıklarını belirterek, şimdilik evinin bakım ve onarımı için yapılan yardımın devamının da geleceğini söyledi.