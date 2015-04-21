Evi Depreme Dayanıksız Diye Yıkıldı, Mağdur Oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan apartmandaki dairesinden çıkmak zorunda kalan yaşlı kadın, şimdi ise kaldığı evin kirasını ödeyemediği için sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya. Gözyaşları içinde yetkililere seslenen yaşlı kadın, yıkılan evinin rayiç bedelinin ödenmesini istiyor.76 yaşındaki Raşide Mutlu, yedi aydır biriken kira ücretini ödeyememesi halinde sokakta kalacağını belirterek, hakkı olduğunu iddia ettiği yıkılan evinin rayiç bedelini istiyor. Mutlu, “2013 yılında apartmanımızda çatlamalar oldu. Yıkılan dairenin rayiç bedelini ödeyeceklerine dair bana söz verdiler. Elektrik ve su sayaçlarımı söktüler, evden çıkmak zorunda kaldım. Depreme dayanıksız olduğu için Alanyurt’taki apartmanımızı yıktılar. Kiraya çıktım. Hiçbir gelirim olmadığı için kirayı ödeyemedim. Şimdi de evin sahibi beni sokağa atıyor. Kimsem yok. Evimin rayiç bedelini almak istiyorum. Bir hafta içinde param ödenmezse beni evden atacaklar. Elimden tutanım yok. Evimin rayiç bedeli neyse onu istiyorum. Fazla para istemiyorum. 7 aylık kira borcum var. Emekli maaşım 650 lira, ama aldığım parayı borç aldığım yeğenlerime gönderiyorum. Yetkililerden evimin rayiç bedelinin verilmesi için destek bekliyorum. Onun dışında kimseden para istemiyorum” diyerek gözyaşı döktü.