Evde eğitim gören öğrencilerin karne sevinci

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, özründen dolayı evde eğitim gören öğrencilere karne verdi.

Erdoğan, okula gidemediği için evde eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Gizem Gökçakıl, 7. sınıf öğrencisi Aslı Koyuncu, 2. sınıf öğrencisi Dilara Güney, bedensel engelli 2. sınıf öğrencisi Muhammed Yalman ve hem bedensel ve görme engelli 4. sınıf öğrencisi Erencan Çağlar'ın karnelerini evlerine giderek verdi.

Kaymakam Erdoğan, "Devletimizin sosyal devlet olduğunun göstergesi olan evde eğitim hizmetinden yararlanan 5 öğrencimizin karnesini evlerine getirerek teslim ettik. İnsanların temel haklarından yararlanabilmesi için gerekeni yapmak devletimizin her zaman öncelikleri arasında olmuştur." dedi.

Erdoğan'a, Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve okul müdürleri de eşlik etti.

