Evde eğitim alan Onurcan'ın karne sevinci

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, doğuştan engeli bulunduğu için evde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Onurcan İriç'e karnesi de evinde verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Yeni Mahalle'deki evinde İriç'i ziyaret ederek, yaz tatili öncesi karnesini verdi.

Doğuştan fiziksel engeli olduğu için eğitimine evde devam eden İriç, karnesindeki tüm notlarının "çok iyi" olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı.

Öztürk, İriç'e tatil dolayısıyla çeşitli hediyeler de verdi.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, zorunlu eğitim çağında olan ancak bedensel engelinden dolayı örgün eğitimine devam edemeyen öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

Çankırı'da, evde eğitim hizmetinden 8'i il merkezinde olmak üzere 12 öğrencinin faydalandığını belirten Öztürk, "Karnelerin dağıtıldığı bu özel günde bizler de bu hizmetten faydalanan sevgili öğrencimiz Onurcan İriç'i evinde ziyaret ederek karnesini vermek istedik. Evde eğitim hizmetinden faydalanan değerli öğrencilerimize başarılar diliyor, öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Onurcan İriç'in babası Selçuk İriç de evde verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Onurcan, öğretmeniyle çok iyi uyum sağladı. Oğlum öğretmenini çok seviyor ve eğitiminin devam etmesini istiyor. Hepimiz bu hizmetten dolayı çok mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.