Evde eğitim alan öğrencinin karnesi Vali'den

KAYSERİ (AA) - Vali Şehmus Günaydın, rahatsızlığı nedeniyle evinde eğitim gören Enes Erdem'e karnesini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Mustafa Eraslan Lisesi 11-D sınıfı öğrencisi Enes Erdem'i evinde ziyaret etti.

Erdem'in, Köşk Mahallesindeki evinde baba Ahmet ve anne Nuran Erdem tarafından karşılanan Vali Günaydın, tüm engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgilenen fedakar ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Aile ise Vali Günaydın'ı evlerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, evlatlarının eğitimden eksik kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Karnesini alan Enes Erdem'in mutluluğuna ortak olan Vali Günaydın, aile ve öğrenciyle bir süre sohbet etti.

Vali Günaydın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Mustafa Eraslan Lisesi idarecileri ve öğretmenleri eşlik etti.