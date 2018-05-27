Evde bakım yardımı alanların sayısı 500 bini geçti

ANKARA (AA) - Merve Yıldızalp - Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından 502 bin 508 kişi faydalandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan ve engelli vatandaşların aileleri ile birlikte olmalarına imkan sağlayan evde bakım yardımı aylık bin 85 liraya ulaştı.

Bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için verilen evde bakım desteği kapsamında, Türkiye genelinde 2017 yılında 499 bin 737 vatandaşa 5 milyar 720 milyon 106 bin 272 lira kaynak aktarıldı.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde de 502 bin 508 vatandaşa 1 milyar 572 milyon 793 bin 278 lira ödendi.

2828 sayılı Kanun'un Ek 7'nci maddesi hükmü ve ilgili mevzuatı gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor.

Bu yardımdan en az yüzde 50 engelli veya ağır engeli bulunanlar, il müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nce bakıma ihtiyacı olan engelliliği tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan kişiler faydalanabiliyor.