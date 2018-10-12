Evcil hayvanlar 'PetSurfer' ile güvenli ellerde

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İki genç girişimcinin evcil hayvan sahipleri ile evcil hayvan bakıcılarını lokasyon bazlı buluşturmak amacıyla kurduğu web tabanlı "PetSurfer" platformu, kedisini, köpeğini emanet edecek kimseyi bulamayan hayvanseverlerin hayatını kolaylaştırıyor.

"PetSurfer" platformu, özellikle büyükşehirlerde günübirlik veya birkaç günlüğüne evcil hayvanını bırakacak güvenilir yer bulmakta zorlanan hayvanseverlere yönelik kuruldu.

Gizem Akdaş ve Umut Kaymaz'ın 6 ay önce hayata geçirdiği platform, kısa sürede 2 bin 400 üye sayısına ulaştı.

Web tabanlı bir platform olması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından katılımın mümkün olduğu "PetSurfer", host evinde bakım, surfer evinde bakım, köpek anaokulu, köpek gezdirme ve ev ziyareti hizmetleri sunuyor.

Platformda, evcil hayvan bakıcısı "host" , evcil hayvan sahibi ise "surfer" olarak adlandırılıyor. Platforma "host" veya "surfer" olarak üye olanlar, evcil hayvanlar için sağlayacakları hizmetleri ve ücreti belirtiyor.

PetSurfer'de yakın zamanda sahiplendirme, süt anne-süt yavru, kayıp-buldum bölümleri de hizmete girecek.

"Hayvanseverlere seyahat özgürlüğü sağlıyoruz"

Kendisi de bir köpek sahibi olan PetSurfer Kurucu Ortağı Gizem Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun kurulma hikayesinin, öncelikle kendi ihtiyaçlarından kaynaklandığını belirtti.

İl dışı seyahatleri nedeniyle köpeği "Kiraz"ı bırakacak yer bulamayan Akdaş, bu ihtiyacı kurucu ortağı Umut Kaymaz ile web tabanlı bir platforma dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi.

Platformu kurma sürecinde yaptıkları araştırmalarda Amerika ve Avrupa'da benzer uygulamalara rastladıklarını anlatan Akdaş, "Bu platform sayesinde hayvanseverlere seyahat özgürlüğü sağlıyoruz. Bir yandan da yeni bir istihdam kolu oluşturuyoruz. Biz de bu sistemi Türkiye'ye getirmeye karar verdik ve böyle bir oluşum içine girdik." dedi.

6 aşamalı güvenlik adımları

Platform kullanıcılarından en çok güvenlik konusunda soru aldıklarını belirten Akdaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Platformun 6 aşamadan oluşan güvenlik adımları var. Bir tanesi TC kimlik numarasını alıyoruz ve devlet sisteminden kontrol ediyoruz. İnsanlar eğer tam doğrulama yapmazsa kesinlikle kayıt olamıyorlar. İkinci olarak katılımcılardan, profillerini doğru bir şekilde doldurmalarını istiyoruz. İnsanlar orada tecrübelerini, kendi petlerini anlatıyor. Daha sonra değerlendirmeye alıyoruz. Katılımcılar yaptıkları rezervasyon üzerinden birbirlerine değerlendirme yazabiliyor.

Gri ve mavi tıklarımız mevcut. Gri tıkta SMS doğrulaması, mavi tıkta kimlik doğrulaması gerçekleşiyor. Şimdi bir de yeşil tıkı yayına almaya düşünüyoruz. Onunla da sabıka ve ikametgah kaydını alacağız. Buluş ve tanış özelliğimiz var. Aslında bu bizim en çok güvendiğimiz özellik. İnsanların rezervasyondan önce birbirleriyle tanışmasını istiyoruz. Tanışsınlar, petle anlaşabiliyor mu, evin durumu nasıl, bunları bir görsünler. Eğer hoşnut olmadığı herhangi bir noktası da varsa hemen iptal edebiliyorlar. Yüzde yüz iade alabiliyorlar."

Sigorta sistemlerinin çok yakında yayına alınacağını belirten Akdaş, şu an bir sigorta firmasıyla görüştüklerini, hem petin hem de evin güvenliğini sağlamayı düşündüklerini ifade etti.

Lokasyona göre tercih mümkün

PetSurfer Kurucu Ortağı Umut Kaymaz da platform üzerinden ihtiyaçlar doğrultusunda surferlerin bulunduğu lokasyonda bir arama yaparak hostları listeleyebildiğini anlattı.

Surferin, kendisi için uygun bulduğu bir hostla rezervasyon yapabildiğini, ihtiyaç doğrultusunda hizmet alım-satımının gerçekleştiğini aktaran Kaymaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hizmetler host evinde bakım, surfer evinde bakım, ev ziyareti, köpek gezdirme ve köpek anaokulu şeklinde. Host evinde bakımı tercih edenler, evcil hayvanlarını bakıcının evine götürüyor. Surfer evinde bakımda ise bakıcı, evcil hayvan sahibinin evinde misafir oluyor ve hizmeti burada gerçekleştiriyor.

Köpek anaokulu daha çok çalışanlar için düşündüğümüz bir hizmet. Günün erken saatlerinde evcil hayvanlarınızı bakıcılara bırakıp, akşam geç saatlerde tekrar geri alabiliyoruz. Köpek gezdirme daha çok enerji atma, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yaptığımız bir sistem. Ev ziyareti ise daha çok kediler için tercih edilen bir yöntem. Kediler çok fazla ortam değiştirmek istemeyen evcil hayvanlar olduğundan dolayı gün içerisinde gelip, mamasını, suyunu, tuvaletini temizleyip bu şekilde bir hizmet alışverişi mevcut oluyor."

6 ayda 2400 üye

Katılımcıların sisteme üye olduktan sonra kendine bir profil oluşturduğunu, bu profilde hizmet detaylarını, vereceği hizmetlerin fiyatlandırmasını tamamen kendisinin belirlediğini kaydeden Kaymaz, kişi ne kadar hizmet verirse puan ve yorum alabildiğini, bu şekilde aramalarda üst sıralara çıkabildiğini söyledi.

İki yıldır bu platform üzerinde çalıştıklarını anlatan Kaymaz, 6 ayda 2400 üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

Platformla ilgili olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Kaymaz, "Evcil hayvan sahiplerine yardımda bulunacak çok güzel bir platform oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Host ve surfer sayılarımız artıyor. Şu anda biz aplikasyonlarımızı geliştiriyoruz. 2019'un ikinci yarısında muhtemelen bunları artık yayınlayacak bir noktaya getirmeye çalışacağız." diye konuştu.