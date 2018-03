Evanjelik lider Graham için cenaze töreni düzenlendi

WASHINGTON (AA) - Evanjeliklerin önemli vaizlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Billy Graham için ABD Kongresinde cenaze töreni düzenlendi

ABD Başkanı Donald Trump, kongredeki törende, Graham'ın tüm Amerikan halkı için özel anlam taşıyan bir vaiz olduğunu ve hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Evanjelik lider Graham için cenaze töreni düzenlendiEvanjeliklerin önemli vaizlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Billy Graham için ABD Kongresinde cenaze töreni düzenlendi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Graham, geçen hafta 99 yaşında hayatını kaybetmişti. ( Tasos Katopodis / POOL - Anadolu Ajansı )28.02.2018 Tasos Katopodis / POOL1 / 20

Kongrede görev yapan birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat ismin de katıldığı tören, Amerikan medyasında canlı yayınlarla geniş yer buldu.

Trump'ın ve Evanjelik Başkan Yardımcısı Mike Pence'in seçimleri kazanmasında önemli rol oynayan Evanjelikler arasında "Amerika'nın vaizi" olarak bilinen Graham, hayatı boyunca yaşayan tüm ABD başkanlarıyla görüşmüş ve birçoğunda ruhani rehberlik yapmıştı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Graham, geçen hafta 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Hakan Çopur