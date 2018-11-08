Ev yangınları ve zehirlenmelerde baca temizliği uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hava sıcaklığının düştüğü aylarda meydana gelen ev yangınları ve zehirlenmelerin yüzde 20'sinin temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kış aylarının yaklaşması nedeniyle soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Soğuk havalarda temizlenmeyen bacaların tehlike saçtığına vurgu yapılan açıklamada, özellikle havaların soğumasıyla ev yangınlarının ve zehirlenme vakalarının yüzde 20'sinin temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığına işaret edildi.

Mutfak, aspiratör ve bacalarda biriken is ve kurumların potansiyel yangın tehlikesi oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış mevsiminden önce ev ve iş yerlerindeki soba, kalorifer ve bacalar düzenli olarak temizlenmelidir. Bacaların yılda en az 2 defa temizletilmesi halinde, sobalı evlerde baca tepmelerine bağlı meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin de önüne geçilebilir. Kurumların bacalardaki tıkanıklığı baca yangınlarına neden olurken baca yangınları da bina yangınlarına sebep olmaktadır. Temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekmediği için yangın tehlikesi oluşturur. Konut yangınları ve zehirlenmelere karşı bu önlemlerin alınması riskleri azaltacaktır. Bu konuda halkımızın hassas davranmalarını tavsiye ediyoruz."









