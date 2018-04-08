Ev partilerinin uyuşturucu kuryesi polisten kaçamadı

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan polis, iki ayrı operasyonda 2 uyuşturucu satıcısını evlerde düzenlenen partilere ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde kuryeliği yaparken yakaladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evlerde düzenlenen partilere ve eğlence mekanlarına uyuşturucu madde kuryeliği yapan E.U ve E.O isimli iki şüpheliyi takibe aldı.

Otomobildeki şüpheliler, Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda izlerini kaybettirmek isteyen şüpheliler, polisle girdikleri kovalamaca sırasında, Bağlarbaşı Caddesi üzerinde seyir halindeyken kullandıkları aracın kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramada, 25 adet uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucular grubunda yer alan 7 gram skunk ile 960 lira ele geçirildi.

- Gözaltına alınan 74 kişiden 26'sı tutuklandı



Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler ayrıca 6 Nisan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen O. Ö'nün evine baskın yaptı.

Gözaltına alınan şüphelinin ev ve üst aramalarında, 25 gram metamfetamin, 16 gram Afgan macunu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 farklı büyüklükte ateşleme düzeneği, 7 mermi ve 500 lira ele geçirildi.

Öte yandan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir ayda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına alınan 74 kişiden 26'sı tutuklandı.