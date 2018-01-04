Ev hapsindeki mahkumun evi cephanelik gibi

- Nevşehir'de, ev hapsindeki bir mahkumun ikametinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı diğeri bilye atan 2 tabanca, 12 bıçak, pala, kılıç ve mühimmat ele geçirildi