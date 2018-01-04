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Ev hapsindeki mahkumun evi cephanelik gibi

- Nevşehir'de, ev hapsindeki bir mahkumun ikametinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı diğeri bilye atan 2 tabanca, 12 bıçak, pala, kılıç ve mühimmat ele geçirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 23:11
Ev hapsindeki mahkumun evi cephanelik gibi
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, ev hapsindeki mahkumun ikametinde ruhsatsız 5 silah, kesici aletler ve mühimmat bulundu.

"Cinsel taciz" suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen B.Y'nin (50) evinde silah olduğu ihbarı üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatı ile polis ekiplerince ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı diğeri bilye atan 2 tabanca, 12 bıçak ile pala, kılıç, 3 şarjör, 23 av tüfeği fişeği ve 20 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Ev hapsi cezası süren B.Y. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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DerinkuyuNevşehirRuhsatsız Av Tüfeği
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