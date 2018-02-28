"Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık" semineri

KIRIKKALE (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, "Toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık durumu arttıkça ve girişimcilik desteklendikçe sermaye birikimi yükselmekte, bu gelişmeler ise üretimi ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirmekte." dedi.

Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık" seminerinde, kadınların özgürleşmesinin ekonomik hayatta daha fazla yer almalarına bağlı olduğunu söyledi.

Bu gerçeklikten yola çıkıldığında temel politikalar kapsamında kadının toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi bağlamında Türkiye'de önemli ilerlemelerin sağlandığını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla ve daha aktif bir şekilde yer alması konusunda en önemli öncelik olarak belirledik. Tüm taraflarla çalışmalarımıza bu yolda devam ediyoruz. Ekonomilerin önemli sermayesi insandır. İnsana yatırım ülkelerin gelişmişliklerinin en önemli göstergesidir. Yatırım ve tasarrufun sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomik kalkınma için ne kadar gerekli olduğu bugün toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmekte. Sürdürülebilir büyüme için sadece tasarruf etmek yeterli olmamakta. Aynı zamanda bu tasarrufların verimli alanda kullanılması önem kazanmakta. Bu noktada finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve finansal desteklerin sağlanması hayati bir değer taşıyor. Toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık durumu arttıkça ve girişimcilik desteklendikçe sermaye birikimi yükselmekte, bu gelişmeler ise üretimi ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirmekte."

Ustaoğlu, yeni kalkınma yaklaşımında beşeri ve doğal kaynakların doğru kullanımı, eşitlik, sosyal adalet, demokratikleşme, sivil toplum çalışmalarının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi gibi unsurların ön plana çıkarıldığını ifade etti.

İnsan kaynağı açısından potansiyel iş gücünü oluşturan kadın nüfusunun bilgi, yetenek ve tecrübelerinden yeteri kadar yararlanmamanın, dünya ve Türkiye için çok ciddi bir kayıp olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik hayatta gerek çalışan gerekse işveren statüsünde girişimci konumunda yer almaları, ülkelerin ekonomik refahı ve kalkınmışlığına sunacağı katkılar noktasında son derece değerlidir. Kadınların çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif girişimcilik alanında bulunmaları, gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahip. Kullanılmayan insan kaynağı potansiyelini etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği bilinmektedir. Bu bilgilendirme toplantılarında nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızda ve genç kızlarımızda para kavramı, bütçe, borç yönetimi, kredi kartı, gelir, gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda bilgilendirmeyi ve vereceğimiz bilgiler doğrultusunda kavramlara yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyoruz."

Seminere, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu da katıldı.