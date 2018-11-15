Ev Almanın En Kolay Yolu: FPK Sistemi

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı, faizsiz, peşinatsız ve kredisiz (FPK) ev alma sistemiyle insanların ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor. "Türkiye’de ev sahibi olmayan kimse kalmasın" hedefiyle çalışmalarını sürdüren FuzulEv bugüne kadar on binlerce insanın ev sahibi olmasına katkı sağladı.

FuzulEv açıklamasına göre, her gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan FuzulEv, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Noter huzurunda belirlenen sırada vatandaş, sırası geldiğinde Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor.



Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek kampanyaya dahil oluyor. Peşinat ödeyerek sisteme dahil olmayı tercih edenler, dilerlerse peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebildiği gibi 'Çekilişli Konut Edindirme Sistemi'nde teslimattan sonra taksitlerin bir miktar artması ile borcun erken bitmesi de sağlanmış oluyor.



Tasarruf modellerine olan ihtiyacın artmasıyla birlikte kadınların Altın Günü’ne benzeyen sistemiyle fark yaratan FuzulEv, Türk kültürünün değer ve hassasiyetlerine bağlı kalarak vatandaşın kolay yoldan ev sahibi olması için çözümler üretiyor. FuzulEv’i tercih edenler her ay zorlanmadan kira öder gibi ödemelerini yaparak banka kredisine ve faizine bulaşmadan tasarruf ederek en kolay yoldan ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor.





- Ekonomiye ve istihdama katkı





Verdiği hizmet ve gerçekleştirdiği satışlar ile gayrimenkul sektörüne katma değer sağlayan FuzulEv, insanları ev sahibi yaparken aynı zamanda ülke ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine de katkı sağlıyor. Faaliyet gösterdiği her bölgede şubelerinde istihdam olanağı yaratan FuzulEv’in bugün Türkiye genelinde 500’ün üzerinde çalışanı bulunuyor.









- FPK ile Ev Alma Sistemi





Açıklamada verilen bilgilere göre, FPK sistemi şöyle işliyor: Alınacak olan evin fiyatını birlikte belirleyip sonraki süreçte kaç taksitte ödeneceği planlanıyor. Altın gününe benzeyen sistem ile ev sahibi olmak isteyen kişilerden oluşan "FPK ev alma sistemine" dahil olunuyor. Noter huzurunda belirlenen sırayla her ay yüzlerce aile ev sahibi oluyor. Taksitler bittiğinde sıra hala size gelmemişse FuzulEv yine de aileleri ev sahibi yapıyor. Kalan taksitler ise evinizde otururken ödenebiliyor. Faiz, peşinat, kredi ve ara ödemelerin yükü altında ezilmeden 27 yıllık FuzulEv güvencesiyle ev sahibi olunuyor.



