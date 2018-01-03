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"Europe Matematik Bilişim" projesi

SİVAS (AA) - Yıldızeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Erasmus+KA219 MATH-ICT Europe Matematik Bilişim" projesi kapsamında İtalya’da düzenlenecek öğrenme etkinliğine katılacak.Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
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SİVAS (AA) - Yıldızeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Erasmus+KA219 MATH-ICT Europe Matematik Bilişim" projesi kapsamında İtalya’da düzenlenecek öğrenme etkinliğine katılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Erdal Karlıdağ ve Güray Güney, Erasmus+KA219 MATH-ICT Europe adlı matematik bilişim projesi hazırladı.

Sivas'ta koordinatörlüğü yürütülen tek Erasmus+ KA219 projesi olma özelliğini taşıyan proje kapsamında, 15 öğrenci İtalya'da düzenlenecek yurt dışı öğrenme aktivitelerine katılacak.

Okul müdürü Hayati Karamemiş, 2 yıl sürecek projenin diğer ortaklarının İtalya, Estonya ve Portekiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda her ülkede birer haftalık öğrenme aktivitesi yapılacağını ve her hareketliliğe 5 öğrenci olmak üzere, toplamda 15 öğrencinin katılacağını aktaran Karamemiş, "MATH-ICT Europe projesi, dört basamaktan meydana gelmektedir. İlk basamakta öğrencilerin matematiksel problem çözme becerileri geliştirilmekte ve matematik algoritma ile ilişkilendirilmektedir. İkinci basamakta öğrencilerin yazmış oldukları algoritmalar ile hazır devre kartlarını programlayabilecek ve kod yazmaya başlayacaklardır. Üçüncü basamakta ardunio devre kartını programlayıp, temel elektronik dersleri alacaklardır. Dördüncü basamakta ise arduino devre kartını programlayıp matematiksel materyaller üretebilecek ve robot uygulamaları yapabilecekler. Projemiz ile sadece okulumuzdaki öğrencilere değil, workshop çalışmalarıyla bölgedeki öğretmenlere de edinilen kazanımlar aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
"Europe Matematik Bilişim" ProjesiYıldızeli Çok Programlı Anadolu Lisesi
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