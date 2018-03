Euro Repar Car Service ağı Türkiye’de yapılanıyor

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu’nun dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Euro Repar Car Service, Türkiye’deki yapılanmasına İstanbul ile devam ediyor.

PSA Grubu açıklamasına göre, Euro Repar Car Service’in İstanbul'daki ilk hizmet noktası, PSA Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, Bağımsız Satış Sonrası Bölümü Başkan Yardımcısı Delphine Lafon-Degrange, Yedek Parça ve Servis Orta Doğu Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Gandolfo ve Türkiye Yedek Parça ve Servis Direktörü Michel Furth’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul yapılanmanın ikinci hizmet noktasını oluştururken, ilki geçtiğimiz aralık ayında Ankara’da açılmıştı.

Euro Repar Car Service her marka ve her yaştan araçların servis ve bakımlarını yapabiliyor. Euro Repar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor.



Euro Repar Car Service ağı dünyanın farklı noktalarına yayılmış 3 bin noktadan oluşuyor. Bunların bin 400’ü Fransa ve 300’ü ise Almanya’da bulunuyor. Tunus ve ağırlıklı olarak Cezayir de dahil olmak üzere, özellikle Orta Doğu Afrika Bölgesinde yayılmaya devam eden Euro Repar Car Service 2021 yılına kadar 10.000 adedin üzerinde hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye pazarına giren Euro Repar Car Service aynı zamanda Eurorepar çok markalı ürün yelpazesinin Türkiye'deki pazarlamasını ve Türk pazarına adaptasyonunu da destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, "Euro Repar Car Service, her marka ve her yaştan araç sahibine ulaşmayı hedefleyen çok markalı satış sonrası hizmet girişimimizin önemli bir öğesini oluşturuyor. Bu girişim, PSA Grubu’nun müşteri tabanını genişletmeyi amaçlayan global Push to Pass stratejik planı içerisinde temel bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yapılanmanın Türkiye ayağına ilişkin hedeflere değinen Furth: "Sınıfının en iyi hizmet çözümünü otomobil kullanıcılarının hizmetine sunan Euro Repar Car Service’i Türkiye pazarında sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Büyük bir uluslararası markanın desteğinden faydalanmak isteyen ve müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesine kendini adamış olan çok markalı mekanikerleri bize katılmaya davet ediyoruz. 2021 yılına kadar Türkiye genelinde 120 hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.