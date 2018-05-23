ETÜ Rektörlüğüne tedviren görevlendirme

ESKİŞEHİR (AA) - Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğünü tedviren Prof. Dr. Naci Gündoğan yürütecek.

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısında alınan karar çerçevesinde AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ETÜ Rektörlüğüne tedviren görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ilgili kanuna göre, 4'ü vakıf 20 yeni üniversite kurulacak. Bunların arasında bulunan ETÜ'ye AÜ'den bazı bölümler bağlanacak.