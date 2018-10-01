ETO'dan öğrencilere ayakkabı yardımı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle sağlanan kışlık ayakkabı yardımı Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, ETO'nun her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu dönemde de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olduğu, kentteki ilk ve orta dereceli 73 okulda öğrenim gören bin 96 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunulduğu ifade edildi.

Okullara gönderilen ayakkabı yardımı ilgili açıklama yapan ETO Başkanı Metin Güler, TOBB'un desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, oda olarak eğitime katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

