ETO yönetimi Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

ETO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Güler, beraberindeki heyet ile Ankara’da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile makamında bir araya geldi.

Güler, ziyarette, üyelerin talep ve beklentilerini Hisarcıklıoğlu'na aktararak, yeni dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden başkan olarak seçilen ETO Başkanı Güler'i tebrik ederek, başarılar diledi.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve ETO Hizmet Binası projelerinin şehre değer katacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, projenin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti.