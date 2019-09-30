'Etnospor Kültür Festivali' 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde çocuk okçular hünerlerini gösterecek.

Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu organizasyon, 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Gelenekselların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak. İlk 2 gün Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerler sergilenecek

Festivalde okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerlerini sergileyecek. Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda da büyük rekabet yaşanacak.

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Festivali ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.



