Etiyopyalı bakanlar FETÖ hakkındaki talimatı sümen altı etmiş

ADDİS ABABA (AA) - AA muhabiri, eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn tarafından dönemin Ticaret Bakanı Bekele Gulado ve Eğitim Bakanı Shiferaw Teklemariam’a Mart 2017'de gönderdiği ve uygulamaya geçirilmeyen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin talimata ulaştı.

Desalegn’in imzasını taşıyan söz konusu talimatın uygulanmaması, örgütün kurduğu bürokratik ağla, başka ülkelerin egemenliği için de nasıl bir tehdit unsuru olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

FETÖ’cü şirketin tüm yasal izinleri iptal edildi

Etiyopya Dışişleri Bakanlığının Şubat 2017’de Başbakanlık Ofisine gönderdiği FETÖ’ye ilişkin bir yazıya atıfta bulunan Desalegn, talimatında, ülkede kayıtlı Kaynak isimli şirketin ve bu şirketin yönettiği okulların Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilen FETÖ ile bağlantılı olduğu hatırlatması yapıyor.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu bilgilendirmesinde bu okulların ve şirketin kapatılması için Türkiye’nin yaptığı çağrılara değindiğine işaret eden Desalegn, FETÖ iltisaklı Kaynak isimli şirketin ve buna bağlı okulların kapatılarak Türkiye’ye devredilmesi kararı alındığını tebliğ ediyor.

Desalegn, talimatında, “Kaynak şirketinin yatırım lisansı, çalışma izinleri ve akreditasyonlarının iptal edilmesi ve yine bu şirketin yönettiği 6 okulun eğitim süreci aksatılmadan Türkiye Maarif Vakfına transfer edilmesi kararını ilan ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Aynı talimatta ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Eğitim Bakanlığına bu okulların devredilmesi noktasında talimat verdiğine de işaret edilerek, Ticaret Bakanlığı ve Etiyopya Yatırım Komisyonu'na Kaynak’a verilen tüm hakların iptal edilmesi emrinin iletildiği belirtiliyor.

Talimatı görmezden gelen bakanın çocuğu FETÖ okulunda okudu

Öte yandan, AA muhabirinin FETÖ’nün okullarında okuyan öğrencilere ve velilerine ilişkin bilgilere ulaşmasıyla, eski Eğitim Bakanı Teklemariam’ın çocuğunun FETÖ okullarından birinde okuduğu da ortaya çıktı.

Örgütün 2012 ve 2013'te Etiyopya’da düzenlediği Afrika Diyalog Forumu’na konuşmacı olarak katılan Teklemariam, ülkenin yeni başbakanı Abiy Ahmed’in nisan ayında koltuğuna oturması sonrası görevinden alınarak Güney Afrika’ya büyükelçi olarak gönderilmişti.

Vakıf mallarını üstlerine geçirmişler

Eski FETÖ çalışanları, yaklaşık iki hafta önce örgüt yöneticileri ve öğretmenleri hakkında “yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak” gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa ulaştırılan belgelerde, ülkede ilk olarak “Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu” adıyla faaliyetlerine başlayan örgütün, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üstüne geçirdiği anlaşılmıştı.

Kaynak isimli şirket de okulları 2017'de FETÖ’nün “Alman yatırımcılar” olarak adlandırdığı Stem isimli şirkete satarak, kurumların Türkiye’ye devrini engellemeye çalışmıştı.

Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi. Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.

Muhabir: Tufan Aktaş