Etiyopyalı anne zorlukları Türk hayırseverler sayesinde aştı

ADDİS ABABA - TUFAN AKTAŞ

Etiyopyalı yetim annesi Kere Muhammed, eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla yaşadığı tüm zorlukları Türk hayırseverlerin uzattığı yardım eli sayesinde aştı.

Ülkenin güneyindeki Hulbarag bölgesinde 30 metrekare evinde 3 çocuğuyla yaşayan 30 yaşındaki Muhammed’in hayatı, 5 yıl önce eşini verem nedeniyle kaybetmesiyle bir anda değişti.

Eşini kaybettikten sonra uzun süre ailesinin geçimini sağlamakta zorluk çeken Muhammed, Türk sivil toplum kuruluşu İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yürüttüğü yetim hamilik ve destek programı sayesinde hayata yeniden tutundu.

Vakfın yetim sponsorluk programı kapsamına aldığı ülkedeki yaklaşık 6 bin 500 çocuktan üçü olan Faris, Fathiya ve Samira ile yaşayan Muhammed, AA muhabirine, kurduğu yeni hayatı anlattı.

Önce ev yaptı sonra hayvancılığa başladı

Bölgedeki yüzlerce yetim ailesi gibi İHH’dan çocukları için düzenli yetim sponsorluk bağışı almaya başlayan Muhammed, aldığı parayla kendisi ve çocukları için tek başına yeni bir ev inşa etti.

Hayatını idame ettirecek hiçbir işi olmayan anne, daha sonra vakfın kendisine hediye ettiği 2 inekle de hayvancılık yapmaya başladı.

Zamanla bu ineklerin 2 inek daha vermesiyle sahip olduğu hayvanların sayısı 4’e çıkan anne, her gün sütlerini sağdığı hayvanlardan elde ettiği gelirle şimdi ülkedeki birçok kişinin erişme şansının olmadığı rahatlıkta bir hayat sürüyor.

“İHH sayesinde hayatım değişti”

“Bu yardımlar öncesinde hayvanım yoktu. Küçük ve derme çatma bir evde yaşıyordum. Ne bir işim ne de iş yapacak param vardı.” diyen Muhammed, şu an çocuklarının eğitimlerini kolaylıkla sürdürebildiğini ifade etti.

Eşinden kalan ve ilgilenecek gücü olmadığı için küçük bir ücret karşılığında kiraya verdiği mısır tarlasını da artık işletmeye başladığını söyleyen Muhammed, “İHH sayesinde hayatım değişti. Onlar bana yardım etti, Allah’ın da onlara yardım etmesi için her zaman dua ediyorum.” dedi.

Şu anda hem hayvanları ve tarlası hem de çocuklarıyla ilgilenen Muhammed, “Destekler sayesinde rahat ve huzurlu bir yuvaya kavuştum. Şu anda hayatımdan çok memnunun.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) rakamlarına göre, yaklaşık 4,5 milyon yetim çocuğun olduğu ülkede ana geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık geliyor.

Eşlerini kaybeden kadınlar için yürütülen hibe programları ve gönderilen düzenli bağışlar, onların hayata yeniden tutunması ve öz güvenlerini geri kazanmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.